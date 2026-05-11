SG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SG hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent auf 2,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,650 USD gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SG in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,91 Milliarden USD im Vergleich zu 9,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at