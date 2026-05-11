|
11.05.2026 06:31:29
SG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SG hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent auf 2,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,650 USD gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat SG in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,91 Milliarden USD im Vergleich zu 9,70 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.