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10.08.2026 06:31:29
SG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SG stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 20,55 JPY. Im letzten Jahr hatte SG einen Gewinn von 16,69 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 447,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 367,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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