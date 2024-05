SGL-Aktie unbewegt: SGL Carbon belastet durch schwache Windindustrie

Der Umsatz fiel um knapp vier Prozent auf 272,6 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Nachfragesorgen machten sich vor allem in der Kohlefaser-Sparte bemerkbar, die SGL weiterhin belastet und deshalb möglicherweise verkauft werden soll. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebitda) stieg um fünf Prozent auf 42 Millionen Euro, was unter anderem mit dem anhaltenden Wachstum im Halbleitergeschäft zusammenhing. Die entsprechende Marge stieg von 14,1 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 15,4 Prozent. Unter dem Strich ging der Gewinn um rund 17 Prozent auf knapp 13 Millionen Euro zurück.

Via XETRA zeigen sich SGL Carbon-Titel zwischenzeitlich unverändert bei 6,97 Euro.

/niw/zb

WIESBADEN (dpa-AFX)