SGL Carbon Aktie

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WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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Verkauf im Blick 23.10.2026 21:23:00

SGL Carbon-Aktie: Verkauf in den USA sorgt für positive Analystenreaktion

SGL Carbon-Aktie: Verkauf in den USA sorgt für positive Analystenreaktion

Der Verkauf eines Geschäftsbereichs sorgt bei einem deutschen Spezialchemieunternehmen für neue Impulse. Ein Analyst ordnet die Transaktion ein und hält an seiner bisherigen Bewertung fest.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon (SGL Carbon SE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag.

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: 2010 © SGL Group

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