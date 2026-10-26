SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|Verkauf im Blick
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26.10.2026 11:16:00
SGL Carbon-Aktie verliert dennoch: Verkauf in den USA sorgt für positive Analystenreaktion
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon (SGL Carbon SE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die SGL Carbon-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 4,87 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: 2010 © SGL Group
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|Deutsche Bank AG
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
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|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|SGL Carbon Hold
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