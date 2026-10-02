SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|Indexanpassungen
|
02.10.2026 13:17:00
SGL Carbon rückt in den SDAX nach - Wüstenrot & Württembergische scheidet aus: Aktien reagieren
Der Carbonhersteller SGL Carbon SE rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische außer der Reihe in den SDAX auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDAX.
Die Aktie von SGL Carbon gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 4,985 Euro nach. W&W-Titel gewinnen 0,30 Prozent auf 13,26 Euro.
ZUG (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: 2010 © SGL Group
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
29.09.26
|ROUNDUP: Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer (dpa-AFX)
|
29.09.26
|KORREKTUR: Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer (dpa-AFX)
|
29.09.26
|Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer (dpa-AFX)
|
06.08.26
|EQS-News: SGL Carbon: Still on track to meet its 2026 annual targets (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: SGL Carbon: Weiter auf Kurs Jahresziele 2026 zu erreichen (EQS Group)
|
03.08.26
|SGL Carbon and X-energy announce capacity expansion for Nuclear-Grade Graphite (EQS Group)
|
03.08.26
|SGL Carbon und X-energy geben Kapazitätsausbau für Graphit in Nuklearqualität bekannt (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-AFR: SGL Carbon SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
Analysen zu SGL Carbon SE
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|SGL Carbon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SGL Carbon SE
|4,92
|-1,80%
|Wüstenrot & Württembergische AG
|13,22
|-0,45%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 194,70
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.