SGL Carbon Aktie

SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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Indexanpassungen 02.10.2026 13:17:00

SGL Carbon rückt in den SDAX nach - Wüstenrot & Württembergische scheidet aus: Aktien reagieren

SGL Carbon rückt in den SDAX nach - Wüstenrot & Württembergische scheidet aus: Aktien reagieren

Im SDAX steht kurzfristig ein Wechsel an: SGL Carbon rückt für Wüstenrot & Württembergische in den Index auf. Auslöser ist eine Änderung beim Börsenlisting des Finanzkonzerns.

Der Carbonhersteller SGL Carbon SE rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische außer der Reihe in den SDAX auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDAX.

Die Aktie von SGL Carbon gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,36 Prozent auf 4,985 Euro nach. W&W-Titel gewinnen 0,30 Prozent auf 13,26 Euro.

ZUG (dpa-AFX)

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Bildquelle: 2010 © SGL Group

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