SGN Telecoms legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SGN Telecoms präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 INR. Im Vorjahr waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at