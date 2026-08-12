TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
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12.08.2026 02:45:58
SGX eyes single-stock ETFs, tie-ups across markets for growth amid multi-asset exchange push
The bourse may also consider single stock or leveraged products if there is interest, says its CEOWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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