DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
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30.04.2026 11:30:00
SGX-Nasdaq dual-listing bridge to debut in mid-2026; resulting IPOs could tap EQDP funds
The changes to the Securities and Futures Act could pave the way for more tie ups between SGX and other exchangesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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