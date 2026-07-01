Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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01.07.2026 14:32:55
SGX to roll out post-trade custody model, changes to bid mechanics in July, cut board lots in October
Investors will be able to buy single units of instruments priced above S$100 when the change kicks inWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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