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12.08.2026 06:31:29
SH ENERGY CHEMICAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SH ENERGY CHEMICAL veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 56,12 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SH ENERGY CHEMICAL -260,650 KRW je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,28 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SH ENERGY CHEMICAL einen Umsatz von 25,39 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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