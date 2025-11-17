SH ENERGY CHEMICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SH ENERGY CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,39 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SH ENERGY CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -20,490 KRW vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,34 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,73 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at