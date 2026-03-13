SH ENERGY CHEMICAL legte Quartalsergebnis vor

SH ENERGY CHEMICAL hat am 12.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 33,10 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -46,880 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,88 Prozent zurück. Hier wurden 25,14 Milliarden KRW gegenüber 31,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

SH ENERGY CHEMICAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 99,300 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -95,400 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SH ENERGY CHEMICAL im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 21,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,63 Milliarden KRW im Vergleich zu 126,05 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at