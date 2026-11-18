SH ENERGY CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 319,67 KRW. Im Vorjahresquartal waren -153,920 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,07 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,73 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at