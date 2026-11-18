SH ENERGY CHEMICAL hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SH ENERGY CHEMICAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 319,67 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -153,920 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,07 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 21,73 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at