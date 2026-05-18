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18.05.2026 06:31:29
SH ENERGY CHEMICAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SH ENERGY CHEMICAL hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
SH ENERGY CHEMICAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,31 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -24,730 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,84 Milliarden KRW – ein Plus von 16,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SH ENERGY CHEMICAL 26,37 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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