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12.08.2026 06:31:29
SH ENERGY CHEMICAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SH ENERGY CHEMICAL hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 56,12 KRW gegenüber -260,650 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat SH ENERGY CHEMICAL 28,28 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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