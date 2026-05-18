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18.05.2026 06:31:29
SH ENERGY CHEMICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SH ENERGY CHEMICAL hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,31 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SH ENERGY CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -24,730 KRW vermeldet.
Das vergangene Quartal hat SH ENERGY CHEMICAL mit einem Umsatz von insgesamt 30,84 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16,98 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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