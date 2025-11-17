SH ENERGY CHEMICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SH ENERGY CHEMICAL hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,39 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SH ENERGY CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -20,490 KRW vermeldet.

SH ENERGY CHEMICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,73 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at