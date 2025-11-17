|
17.11.2025 06:31:29
SH ENERGY CHEMICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SH ENERGY CHEMICAL hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 15,39 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SH ENERGY CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -20,490 KRW vermeldet.
SH ENERGY CHEMICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,73 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.