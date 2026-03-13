|
SH ENERGY CHEMICAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SH ENERGY CHEMICAL ließ sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SH ENERGY CHEMICAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 33,10 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -46,880 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 25,14 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,38 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -99,300 KRW. Im Vorjahr waren -95,400 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat SH ENERGY CHEMICAL im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 21,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 98,63 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 126,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
