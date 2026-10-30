Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 181,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at