Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,99 Prozent auf 142,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech 169,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at