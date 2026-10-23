Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,84 Prozent auf 334,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 313,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at