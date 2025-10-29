Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Milliarden CNY – eine Minderung von 13,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,54 Milliarden CNY eingefahren.

