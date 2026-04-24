Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A ließ sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 14,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,83 Prozent auf 8,92 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at