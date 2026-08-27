Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,37 Milliarden CNY gegenüber 2,37 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at