Shaanxi Broadcast TV Network Intermediary (Group) präsentierte Quartalsergebnisse

Shaanxi Broadcast TV Network Intermediary (Group) hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,26 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 47,44 Prozent auf 209,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Broadcast TV Network Intermediary (Group) 398,6 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,110 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,490 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 28,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at