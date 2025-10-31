|
31.10.2025 06:31:28
Shaanxi Coal Industry Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shaanxi Coal Industry Company hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,52 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Coal Industry Company 0,560 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 40,10 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,394 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 41,20 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.