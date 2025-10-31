Shaanxi Coal Industry Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shaanxi Coal Industry Company hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,52 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Coal Industry Company 0,560 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 40,10 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,394 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 41,20 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at