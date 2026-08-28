|
28.08.2026 06:31:29
Shaanxi Coal Industry Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shaanxi Coal Industry Company hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,73 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,61 Prozent auf 39,94 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,550 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 39,94 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX eröffnet ruhig -- DAX startet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt startet wenig verändert, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen in den Handel geht. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.