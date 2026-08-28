Shaanxi Coal Industry Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shaanxi Coal Industry Company hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,73 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,61 Prozent auf 39,94 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,550 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 39,94 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at