11.03.2026 06:31:29

Shaanxi Coal Industry Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Coal Industry Company hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 40,11 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 31,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shaanxi Coal Industry Company 58,72 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,71 CNY gegenüber 2,31 CNY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 158,19 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 182,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 157,45 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen