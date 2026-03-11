Shaanxi Coal Industry Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Coal Industry Company hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,670 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 40,11 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 31,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shaanxi Coal Industry Company 58,72 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,71 CNY gegenüber 2,31 CNY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 158,19 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 182,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 157,45 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

