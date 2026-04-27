Shaanxi Coal Industry Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Coal Industry Company hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,43 CNY. Im letzten Jahr hatte Shaanxi Coal Industry Company einen Gewinn von 0,500 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,01 Prozent auf 38,95 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at