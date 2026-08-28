Shaanxi Construction Machinery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shaanxi Construction Machinery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shaanxi Construction Machinery -0,160 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shaanxi Construction Machinery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 687,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at