Shaanxi Construction Machinery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shaanxi Construction Machinery lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,93 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 764,8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 744,4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,680 CNY. Im Vorjahr waren -0,790 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,54 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

