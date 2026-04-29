Shaanxi Heimao Coking hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shaanxi Heimao Coking präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CNY gegenüber -0,130 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shaanxi Heimao Coking in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at