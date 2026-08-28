Shaanxi Heimao Coking hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shaanxi Heimao Coking präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Shaanxi Heimao Coking hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shaanxi Heimao Coking 2,71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at