Shaanxi Heimao Coking: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shaanxi Heimao Coking ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shaanxi Heimao Coking die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber -0,140 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,62 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,26 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at