Shaanxi Huaqin Technology Industry A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shaanxi Huaqin Technology Industry A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Huaqin Technology Industry A 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at