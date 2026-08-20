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20.08.2026 06:31:29
Shaanxi Huaqin Technology Industry A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shaanxi Huaqin Technology Industry A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Huaqin Technology Industry A 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,9 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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