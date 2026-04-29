Shaanxi Huaqin Technology Industry A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Huaqin Technology Industry A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 299,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 241,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at