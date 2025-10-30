Shaanxi Huaqin Technology Industry A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shaanxi Huaqin Technology Industry A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Huaqin Technology Industry A 0,340 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 285,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 252,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at