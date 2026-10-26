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26.10.2026 06:31:29
Shaanxi Huaqin Technology Industry A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shaanxi Huaqin Technology Industry A ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shaanxi Huaqin Technology Industry A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde mit 0,26 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,260 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,1 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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