Shaanxi Kanghui Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Kanghui Pharmaceutical veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 93,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 23,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at