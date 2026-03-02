02.03.2026 06:31:29

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent auf 129,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,550 CNY. Im letzten Jahr hatte Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 552,19 Millionen CNY – ein Plus von 17,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A 470,09 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,690 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 762,91 Millionen CNY festgelegt.

