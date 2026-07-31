Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 195,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at