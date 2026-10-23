Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group A 144,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at