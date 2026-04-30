Shaanxi Qinling Cement (Group): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shaanxi Qinling Cement (Group) hat am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Shaanxi Qinling Cement (Group) im vergangenen Quartal 482,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shaanxi Qinling Cement (Group) 754,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at