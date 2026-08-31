Shaanxi Qinling Cement (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shaanxi Qinling Cement (Group) präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 775,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 625,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at