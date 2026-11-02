Shaanxi Qinling Cement (Group) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shaanxi Qinling Cement (Group) hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,01 Prozent auf 961,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Qinling Cement (Group) 1,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at