Shaanxi Sirui Advanced Materials A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shaanxi Sirui Advanced Materials A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shaanxi Sirui Advanced Materials A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 641,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,8 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at