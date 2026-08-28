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28.08.2026 06:31:29
Shaanxi Sirui Advanced Materials A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shaanxi Sirui Advanced Materials A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shaanxi Sirui Advanced Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 642,7 Millionen CNY im Vergleich zu 428,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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