Shaanxi Sirui Advanced Materials A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shaanxi Sirui Advanced Materials A lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Shaanxi Sirui Advanced Materials A einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 390,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 365,4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,210 CNY, nach 0,160 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,56 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,33 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,205 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 1,65 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at